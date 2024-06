Torna a Bari il 'Lungomare di libri' dedicato alla lettura

È la memoria del mare il tema dell'edizione 2024 di Lungomare di libri, la manifestazione letteraria che trasforma Bari in una grande libreria che guarda il mare attorno a cui si snoderanno, dal 5 al 7 luglio prossimi, incontri con autrici e autori provenienti da tutta Italia.

La quarta edizione dell'iniziativa sarà occasione per navigare in città scegliendo il percorso lungo la Muraglia fino a Largo Vito Maurogiovanni, dal Fortino Sant'Antonio a Piazza del Ferrarese o dall'ex Mercato del pesce allo Spazio Murat. Il cartellone è fitto di lectio magistralis, presentazioni di romanzi e saggi, e attività rivolte ai più piccoli.

Le lectiones magistrales dedicate al mare saranno affidate il 5 luglio a Bjorn Larsson, scrittore che si focalizzerà sul mare quale fonte di ispirazioni in letteratura, a Silvio Perrella il 6 luglio, con una lezione sul mare in poesia e ad Annalisa Camilli, giornalista e scrittrice che affronterà il 7 luglio il tema sulle migrazioni. Tra gli ospiti Luca Bizzarri, Filippo Ceccarelli e Francesco Carofiglio. Lungomare di libri è promosso dal Comune di Bari-Assessorato alle Culture e dall'Associazione I Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia.





