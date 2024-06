Sindaco dona olio e fichi a delegazioni Canada e Giappone

Olio, vino e fichi mandorlati pugliesi in dono alle delegazioni di Canada e Giappone, Paesi membri del G7, in provincia di Brindisi per partecipare al summit internazionale in corso a Borgo Egnazia, sul litorale di Fasano. A consegnare alcune eccellenze dell'agroalimentare locale il sindaco di San Michele Salentino (Brindisi), Giovanni Allegrini, che questa mattina ha incontrato l'ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg e Yorio Ito, consigliere dell'ambasciata del Giappone in Italia. L'incontro si è svolto nell'albergo 'Gran Serena' a Torre Canne, dove alloggiano le delegazioni del Canada e del Giappone, a pochi chilometri da Borgo Egnazia.

"È stato un vero onore per noi - afferma Allegrini - incontrare l'ambasciatrice del Canada a Roma. Vorrei ringraziare il nostro concittadino Francesco Zecchino per questa occasione.

Abbiamo comunicato all'ambasciatrice e al suo staff la disponibilità ad ospitare i canadesi nel nostro paese, al fine di costruire futuri momenti di collaborazione e interscambio culturale". Al delegato giapponese il sindaco ha spiegato "il valore nutrizionale dei prodotti consegnati" e ha invitato "il consigliere, insieme alla famiglia, a un nuovo appuntamento nel paese per degustare altre specialità locali".



