Scontro tra moto e auto a Bari, un morto e due feriti

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte scorsa sulla tangenziale di Bari, vicino Santo Spirito, in direzione sud. La vittima è un uomo di 47 anni mentre i feriti sono una donna di 44 anni e un 50enne: la prima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita in codice rosso al policlinico di Bari, l'altro è stato portato all'ospedale San Paolo di Bari in codice giallo.

Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia stradale, il 47enne e la 44enne erano in sella a una moto che per cause da accertare, si è scontrata con l'auto. L'impatto è stato fatale per l'uomo. I due mezzi sono stati sequestrati. Le indagini dovranno accertare l'esatta dinamica dell'incidente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA