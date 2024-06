Per il G7 schierati 340 vigili del fuoco con 147 mezzi

Al G7 di Brindisi sono 340 i vigili del fuoco che fanno parte del dispositivo di sicurezza per la gestione del soccorso pubblico: 277 sono dei comandi della regione e 63 provenienti da fuori regione.

Il dispositivo garantisce l'operatività in modo continuativo 24 ore su 24, con l'impiego di 147 mezzi di soccorso, di cui 43 dei comandi della Puglia e 104 da fuori regione. Oltre alle squadre ordinarie, sono presenti operatori Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico), Saf (Speleo alpino fluviale), specialisti sommozzatori e nautici, personale del reparto volo della direzione regionale della Puglia, piloti di droni, esperti nelle telecomunicazioni, nella comunicazione in emergenza e in topografia applicata al soccorso, una squadra di cinofili e alcune dedicate all'antincendio boschivo.



