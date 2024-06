Renato Zero, al via da Bari il tour estivo di Autoritratto

Dopo il trionfo dei 14 show sold out nei palazzetti di Firenze e Roma dello scorso marzo, parte il tour estivo di Renato Zero Autoritratto - I concerti evento (prodotto da Tattica) con una doppia data all'Arena della Vittoria di Bari. Gli appuntamenti di venerdì 14 (sold out) e domenica 16 giugno inaugurano il viaggio per l'Italia di Zero che proseguirà con in autunno nei palasport fino a novembre.

Concerti che consentiranno al pubblico di ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l'ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell'ultimo album Autoritratto, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica, una traversata in 13 tracce. "Il Sud - ha detto l'artista - mi ha sempre regalato la gioia di un pubblico schietto e partecipe, ecco quindi che ritorno con la voglia di emozionarmi ed emozionare. Affacciarmi sulla scena è ogni volta come un nuovo battesimo, fra l'esigenza di dimostrare a me stesso che sono cresciuto e quella di consegnare al pubblico sempre qualcosa di mio che sia sorprendente, si spera, e all'altezza di fare i conti con la realtà di oggi". ; Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo, sarà affiancato on stage da una band composta da Danilo Madonia - direzione musicale, tastiere e pianoforte; Lorenzo Poli - basso; Lele Melotti - batteria; Bruno Giordana - tastiere e sax; Rosario Jermano - percussioni; Andrea Maddalone - chitarre; Fabrizio Leo - chitarre, da un coro a 10 voci e da un'orchestra di 40 elementi diretta dal M° Adriano Pennino. La scenografia è a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca, il light design di Francesco De Cave e i coinvolgenti visual affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), a legare spettacolo e racconto con un forte impatto sulla messa in scena. Autoritratto - I concerti evento proseguirà con doppia data a Napoli, in piazza del Plebiscito, il 21 (sold out) e 22 giugno.





