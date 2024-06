G7: in Salento prime 'contro iniziative', sabato corteo unitario

Sarà il campeggio di Frassanito, nelle vicinanze di Otranto, ad ospitare le prime contro-manifestazioni per il G7 (in programma a Borgo Egnazia da domani fino a sabato 15 giugno), che si svolgeranno a chilometri di distanza dai luoghi del vertice. Oggi i primi incontri, il 15 giugno, invece, il corteo unitario dei diversi movimenti pacifisti e ambientalisti che in questi giorni hanno promosso diverse iniziative in contrapposizione a quella che ci sarà a Borgo Egnazia.

In provincia di Lecce movimenti pacifisti ed ambientalisti hanno organizzato l'International People's Camp No G7 dove già oggi sono attese delegazioni palestinesi e del Sudamerica, insieme a ricercatori e docenti universitari italiani ed europei.

Intelligenza artificiale, imperialismo e guerra, multipolarismo, economia e diritti alcuni dei temi che a partire dalle 17 caratterizzeranno i dibattiti a Frassanito. Domani invece sono in programma alcune manifestazioni promosse dal Tavolo di coordinamento No G7 in Puglia. I primi incontri in mattinata si terranno dalle 9 a Brindisi nella sede della Biblioteca provinciale su cambiamento climatico e ambiente.

Dalle 18 a Brindisi in piazza Vittoria ci saranno poi incontri climatici fino alle 20 dove è prevista la 'ControCena del G7 dei Poveri' in contemporanea con la cena ufficiale dei leader mondiali che si terrà al Castello Svevo, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Venerdì, invece, ci sono inoltre iniziative a Fasano promosse dal 'Contro Forum G7' costituito da associazioni regionali e nazionali. Alle 16.30 a Palazzo di città ci sarà una conferenza stampa per illustrare le proposte della rete delle associazioni su ambiente, lavoro Palestina e immigrazione. A seguire, dalle 18, il corteo che partirà da Largo Martinelli.

Tutti e tre i coordinamenti hanno aderito al corteo unico che ci sarà sabato alle 15 sempre a Fasano con partenza da Piazza Palmina Martinelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA