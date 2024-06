G7, a Brindisi il nuovo traghetto che ospiterà forze dell'ordine

E' giunta nel porto di Brindisi la nave-traghetto Gnv Azzurra che ospiterà circa 600 operatori delle forze dell'ordine impegnati nei servizi di sicurezza per il G7, in programma da domani a sabato a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano. "Il traghetto - informano dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico - resterà nel porto sino al 17 giugno".

L'arrivo della nuova nave si è resa necessaria dopo le polemiche per le condizioni della nave Mykonos Magic che inizialmente avrebbe dovuto ospitare oltre 2500 agenti delle forze dell'ordine. Alloggi, hanno denunciato i sindacati di polizia e carabinieri "sporchi e fatiscenti". Da qui il noleggio da parte del ministero dell'Interno del traghetto Gnv Azzurra.

Oltre mille tra poliziotti e carabinieri sono stati trasferiti in strutture ricettive tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Per il segretario generale del sindacato carabinieri Sim CC Antonio Serpi l'arrivo della Gnv Azzurra rappresenta "un primo barlume di luce per restituire la dignità dei colleghi, ma questo non basta. Monitoreremo le condizioni alloggiative e di vitto e andremo via da Brindisi solo quando avremo certezza che non ci saranno problemi". L'impegno congiunto delle sigle sindacali di tutte le forze di polizia, aggiunge, "ha consentito l'avvio della soluzione dele criticità che si auspica ora possano essere definitivamente risolte in tempi brevi. Bene anche l'impegno del Prefetto - conclude Serpi - per avanzare al Ministero la richiesta di ulteriori fondi per incrementare le ore di straordinario dei colleghi".

