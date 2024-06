Manera lascia la guida della fondazione La Notte della Taranta

Massimo Manera ha rassegnato le dimissioni e non è più il presidente della fondazione La Notte della Taranta. Lo ha reso noto via social spiegando che la decisione, formalizzata ieri intorno alle 12, è stata presa per motivi di salute. "Mi sono dimesso per le mie ragioni di salute che, purtroppo, peggiorano", ha scritto in un post pubblicato sui social in cui ricorda che "dal 3 luglio dell'anno scorso" era "presidente in regime di prorogatio non rinnovabile per Statuto" dopo aver terminato il secondo mandato.

Manera è stato cofondatore della fondazione nata nel 1998 e dal 2013 ne ha assunto la presidenza. "Voglio abbracciare e ringraziare - ha sottolineato - tutti coloro che hanno collaborato con me, facendo raggiungere all'attività della Fondazione vette mai toccate prima. Un ringraziamento e un abbraccio a tutti gli artisti, musicisti, cantanti, ballerini e ai tecnici dell'orchestra popolare della Notte della Taranta, nonché a tutti gli Enti che hanno lavorato per il Festival e il Concertone".

"Auguro che il futuro cammino sia ancora più radioso", ha concluso Manera.



