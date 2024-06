Da Usa, Messico e Brasile studenti Medicina si formano a Bari

L'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari accoglie per la prima volta gli studenti del programma di formazione internazionale "Doctors in Italy Fellowship". Da questa settimana, e fino a fine luglio, un gruppo di 18 studenti, provenienti da Usa, Nepal, Brasile e Messico, frequenteranno, in qualità di osservatori, alcune delle unità operative e di ricerca dell'Istituto, partecipando in particolare all'attività chirurgica in sala operatoria.

"Accogliamo con gioia questi studenti - così il direttore generale Alessandro Delle Donne - perché crediamo fortemente nel valore della trasmissione del sapere. Qui, gli studenti che arrivano dall'altra parte del mondo troveranno competenza, professionalità e, soprattutto, quelle buone pratiche di attenzione al malato e all'umanizzazione delle cure che sono la cifra del nostro Istituto. La collaborazione didattica, scientifica e assistenziale con le Università e i centri pubblici e privati di formazione biomedica, è da sempre nella mission di questo istituto che, ricordiamolo, è Istituto di ricovero e cura a carattere scientifica. Anche grazie a questi giovani studenti, puntiamo a sviluppare rapporti di collaborazione internazionale con istituzioni ed imprese, per valorizzare e agevolare il trasferimento delle conoscenze in ambito oncologico".

Il programma di formazione internazionale è una proposta della società Doctors Today, che da anni organizza con gli ospedali italiani programmi di formazione per studenti e laureati in medicina o altre facoltà di ambito sanitario, provenienti da tutti i Paesi del mondo. A Bari, gli studenti, per lo più studenti di medicina al terzo o al quarto anno, divisi in piccoli gruppi e guidati da un tutor interno, seguiranno da vicino il quotidiano svolgersi dell'attività di assistenza medica per i pazienti oncologici.



