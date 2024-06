Europee: Emiliano, Decaro ha riunificato Sud e Pd

"Stanotte mentre arrivavano dai seggi di tutto il Sud i risultati di Antonio Decaro e del Pd si realizzava un sogno inseguito da anni. Antonio ha riunificato il Sud e il Pd in una forza politica seria, coesa, rispettata e amata. Adesso tutto cambia per restituire dignità al Mezzogiorno". È quanto scrive sui social il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando gli esiti delle elezioni Europee che vedono il sindaco di Bari uscente Antonio Decaro primo degli eletti del Pd nella circoscrizione meridionale, con un risultato che, a spoglio non ancora concluso, sfiora le 500mila preferenze.

"Mai il Pd - ha concluso Emiliano - è stata la prima forza politica della regione nonostante tante vittorie amministrative.

Adesso la Puglia, anche grazie a una splendida comunità civica, avrà più voce e maggior rispetto".



