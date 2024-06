Europee: Decaro, 'con risultato così difficile trovare parole'

"Grazie. Di fronte a un risultato come questo è difficile trovare le parole giuste. L'affetto e la fiducia che mi avete consegnato mi affidano una responsabilità enorme.

Dai piccoli paesini e dalle grandi città, dai giovani e dagli anziani, dai sindaci, dai consiglieri comunali, dagli amministratori tutti, dai sostenitori di sempre e da chi mi ha conosciuto solo in questi ultimi mesi". E' il commento sui social del sindaco di Bari, Antonio Decaro al risultato delle elezioni europee che lo vedono primo degli eletti del Pd nella circoscrizione meridionale, con un risultato che, a spoglio non ancora concluso, sfiora i 500mila voti.

"Vi porto tutti nel cuore - aggiunge - Continuerò ad essere 'il sindaco' che avete conosciuto e che avete scelto, solo di una comunità più allargata. Abbiamo tanto lavoro da fare in Europa per il Sud ma non abbiamo paura, perché i sindaci sanno che dal giorno dopo le elezioni si comincia a lavorare per non tradire la fiducia di chi ti ha votato. Vi porterò con me, primi cittadini d'Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA