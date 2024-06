Urne aperte in Puglia, si vota per le Europee e 62 nuovi sindaci

Urne regolarmente aperte anche in Puglia dove sono 847.661 gli elettori chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali e per la scelta dei nuovi sindaci in 62 comuni. Si vota anche per il rinnovo del Parlamento europeo oggi dalle 15 alle 23 e domai dalle 7 alle 23. Bari e Lecce sono gli unici capoluoghi. Sopra i 15mila abitanti ci sono Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano e Santeramo in Colle (Bari); Mesagne (Brindisi); Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Severo e Torremaggiore (Foggia); e infine Copertino (Lecce).

A Bari i candidati sono cinque ma la sfida è a tre: il centrosinistra è diviso tra Vito Leccese (Pd, Verdi, e altre civiche) e Michele Laforgia (M5S,Si e altri). Il centrodestra candida il 36enne leghista Fabio Romito (ma la Lega non presenta il suo simbolo). Ci cono anche Sabino Mangano, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle che guida la lista Oltre; e Nicola Sciacovelli, consigliere comunale per dieci anni che corre con due liste civiche.

A Lecce la sfida è tra i due schieramenti compatti intorno ai due principali candidati: il centrodestra sostiene Adriana Poli Bortone, in passato sindaca del capoluogo salentino, parlamentare, europarlamentare e ministra. Il centrosinistra ha trovato la quadra con le primarie attorno all'uscente Carlo Salvemini, sostenuto sia dal Pd sia dal M5s. Aspirano alla carica di primo cittadino di Lecce anche Alberto Siculella, supportato da due liste civiche, e Agostino Ciucci con il sostegno di una civica.



