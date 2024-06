Design for Peace, mostra e convegno a Fasano nei giorni del G7

Design for Peace, il progetto ideato e realizzato dal Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc) e dall'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia (Oar) sarà illustrato a Fasano nei giorni del G7, il vertice si svolgerà dal 13 al 15 giugno nel resort di Borgo Egnazia (Fasano). L'iniziativa ha fornito un contributo concreto a professionisti e studenti ucraini rifugiati in Italia a seguito dell'invasione russa e che sono intervenuti, assieme a colleghi italiani, con progetti di ricostruzione in specifiche aree di quel Paese.

Il programma prevede una mostra, ospitata da domani al 24 giugno presso il Ciaia Lab-Laboratorio urbano nell'ex Convento dei Minori Osservanti di Fasano e, nella stessa sede, il 14 giugno (ore 18-20) il convegno 'Design for Peace. La Comunità degli Architetti per la Pace, l'Accoglienza e la Ricostruzione".

Tra le altre iniziative il concerto inaugurale della Confraternita dei Musici (domani alle 20.30).

Per Massimo Crusi, presidente del Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, "Design for Peace dimostra che l'architettura in quanto progettazione e costruzione si oppone per definizione alla guerra e reagisce alla violenza dei conflitti proprio progettando e realizzando, sin da subito, laddove è possibile, luoghi dove scorra la vita.

Continuando a produrre il bello mette in atto la sua azione di resistenza alle barbarie tra i popoli".

Il presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, Alessandro Panci, sottolinea come sia necessario "guardare oltre la guerra e sollecitare le sensibilità politiche, ma anche incoraggiare il confronto tra i professionisti, che sempre più devono agire come una comunità, coesi".



