"È importante andare a votare per eleggere i propri rappresentanti nei Comuni dove ci sono le elezioni amministrative e in Europa. Nonostante le giornate calde, dobbiamo recarci ai seggi per esprimere il nostro voto.

Votare è un esercizio di democrazia che ci rende protagonisti del nostro futuro". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, che nel pomeriggio ha votato nel seggio del suo quartiere, a Torre a Mare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA