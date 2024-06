A Otranto Mediating Italy in Global Culture, libri e eventi

E' tutto pronto per la VII edizione della summer school internazionale Mediating Italy in Global Culture, organizzata dal Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna in collaborazione con cinque importanti atenei statunitensi (Brown University, Dickinson College, The University of Michigan, The Ohio State University e Wesleyan University).

I corsi si svolgeranno ad Otranto da domani, 9 giugno, a mercoledì 12, grazie alla sinergia avviata con Apulia Film Commission, Università del Salento e Comune di Otranto.

L'evento propone a una selezione di giovani ricercatrici e ricercatori in media studies, film studies, Italian studies, American studies, cultural studies e affini un'esperienza di apprendimento immersiva sulle forme e sui percorsi che la cultura, l'arte, il cinema e i media italiani affrontano per circolare nel mondo.

Accanto al programma didattico, sono previsti quattro gli eventi aperti al pubblico, tutti alle 18.30 sulla Terrazza della Lega Navale.

Domani presentazione del volume "Bravi ragazzi. Così vicini, così lontani. I maschi adolescenti di oggi" (Giulio Perrone Editore) alla presenza dell'autrice Romana Andò, lunedì 10 la presentazione del volume "Dentro Black Mirror. Media, società, educazione" (Editrice Morcelliana), alla presenza dell'autrice Elisa Farinacci Martedì 11, invece, sarà presentato il volume "Schermi di trasporto. Storia, produzione, immaginari" (Meltemi), alla presenza dell'autore Emiliano Rossi. Mercoledì 12 incontro con Valentina Castelli, regista, sceneggiatrice, attrice, selezionata ai David di Donatello 2023 e al Cannes Global Short Film Award 2023 con il cortometraggio "Gides", la storia di una donna malata di depressione, infermiera nell'ospedale dove il suo ex compagno è stato ricoverato dopo un incidente stradale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA