Quinto furto in meno di due settimane sulla linea San Severo-Peschici Calenella di Ferrovie del Gargano: anche questa mattina alcuni treni sono stati soppressi dopo l'ennesima incursione notturna per asportare e danneggiare cavi interrati. E' scattato il piano di emergenza di Ferrovie del Gargano per minimizzare i disagi alla propria clientela con la sostituzione dei treni. Tecnici di Rfi sono già al lavoro per riattivare i collegamenti elettrici.



