A Renzo Arbore il diploma honoris causa in clarinetto

Il diploma accademico di secondo livello honoris causa in clarinetto sarà conferito a Renzo Arbore nel corso di una cerimonia che si terrà mercoledì 12 giugno al conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Il clarinetto è lo strumento musicale che il maestro foggiano suona proponendo un suo personale sound fatto di ritmi partenopei e jazz-rock. Strumento al quale nel 1986 il musicista ha inoltre dedicato un rinomato quanto ironico brano musicale di genere swing con cui conquistò, fra le ovazioni del pubblico del teatro Ariston, il secondo posto alla 36esima edizione del festival di Sanremo.

L'attribuzione del titolo onorifico all'artista e showman foggiano, già insignito nel gennaio 2022 dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella dell'onorificenza di cavaliere di gran croce ordine al merito della Repubblica Italiana, è stata deliberata dal consiglio accademico del conservatorio su proposta unanime del dipartimento della ricerca musicale.

Il titolo accademico onorifico sarà consegnato "per aver arricchito - è scritto nella motivazione - la diffusione della musica 'popular', impreziosita da assoli di clarinetto, all'interno della cultura italiana, adottando nuove modalità di comunicazione che hanno sempre orientato al felice incontro tra cultura e popolarità, nel segno della sperimentazione di nuovi linguaggi e di una non comune capacità di riproporre con uno spirito nuovo i modi della comunicazione".



