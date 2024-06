A Bari Pd e M5s si pesano, Fdi prova la scalata

Ultime battute di una campagna elettorale che si è infiammata nelle ultime 72 ore, dopo un avvio lento e sonnacchioso. Vito Leccese, candidato sindaco del Pd e Verdi, Michele Laforgia, sostenuto da M5s e Sinistra italiana, e Fabio Romito, alfiere del centrodestra, sono impegnati a spendere le ultime ore per convincere gli indecisi, una fetta larga che i sondaggi calcolano nel 40% degli elettori baresi. In palio c'è sì il governo della città capoluogo, ma anche la possibilità di mettere il "cappello" sulle Regionali che ci saranno tra poco più di un anno. Storicamente, infatti, la coalizione vincente a Bari parte con un buon vantaggio e si ripete per la corsa a governatore.

Bari, però, è diventata una partita dal respiro nazionale, lo hanno ribadito gli esponenti dei principali partiti: da Gasparri a Schlein. Qui Pd e M5s si pesano andando divisi, dopo aver invano cercato di individuare una soluzione unitaria. Ma anche la Lega si gioca molto, pur non presentando il proprio simbolo è "suo" il candidato sindaco. E poi c'è Fratelli d'Italia, il primo partito della maggioranza di governo che punta a riconquistare il trono anche a Bari a discapito del Pd.

Le tre inchieste penali per voto di scambio, anche politico-mafioso, nell'ultima settimana hanno inciso sulla campagna elettorale, diventando protagoniste. Ad accendere la miccia sono state le parole pronunciate da Antonio Decaro sul palco con Leccese e Schlein: "Venite a dire da questo palco quello che avete scritto su quei manifesti infamanti. Ditelo da qui che questa è una città mafiosa. Ma non avete coraggio, perché siete come la mafia, senza coraggio", ha detto mercoledì scorso rivolgendosi al centrodestra.

La segretaria nazionale del Pd ha rincarato la dose: "TeleMeloni ha gettato fango su questa città". Immediata la replica stizzita del viceministro Francesco Paolo Sisto, del sottosegretario Marcello Gemmato e del senatore Filippo Melchiorre, che hanno annunciato una querela nei confronti del sindaco uscente: "E' Decaro che deve spiegare alla Commissione antimafia le parole di Emiliano, che da un palco ha detto di averlo affidato alla sorella di un boss, senza che lui lo smentisse; è sempre Decaro a dover spiegare le sue scelte per i vertici delle municipalizzate, di cui ha diretta responsabilità".

Non è stato da meno il leader del M5s Giuseppe Conte che, accanto a Laforgia, nel rione periferico del San Paolo ha invitato i cittadini a voltare pagina: "Avete visto il malaffare, resterete indifferenti?". Non sono mancate le scintille anche tra Leccese e Laforgia, con quest'ultimo che sul gong finale ha annunciato che se dovesse essere eletto introdurrà il Reddito minimo comunale. Stasera a poche strade di distanza l'uno dall'altro, comizi in piazza per Romito e Laforgia e festa di chiusura della campagna al comitato elettorale per Leccese.

