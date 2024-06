Tentata estorsione, arrestato ex candidato consigliere a Foggia

Avrebbero chiesto a un noto imprenditore 20mila euro per la campagna elettorale relativa alle elezioni comunali a Foggia del 2023, prospettando benefici per le sue attività. Al suo rifiuto, sarebbero seguite minacce, anche di morte, nei confronti dell'imprenditore e dei suoi familiari. Per questo un ex candidato consigliere comunale a Foggia, Massimo Sireno, e un'altra persona sono finiti ai domiciliari con l'accusa di tentata estorsione aggravata.

L'indagine è stata portata a termine dalla guardia di finanza di Lucera.

Sireno fu poi escluso dalla tornata elettorale a due giorni dalle elezioni perché dichiarato impresentabile.



