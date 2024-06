'L'ingresso Canal Grande' di Canaletto a Mesagne per mostra G7

Sarà presentata per la prima volta al pubblico, durante la mostra promossa per il G7 nel castello svevo-normanno di Mesagne, 'L'ingresso del Canal Grande con la veduta della chiesa della Salute' (olio su tela, cm 108x130), opera di Giovanni Antonio Canal (Il Canaletto, 1697-1768). Lo annunciano gli organizzatori dell'esposizione 'G7. Sette secoli di arte italiana' che si terrà dal 13 giugno al 30 novembre e che rientra tra gli eventi promossi per il vertice mondiale in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, sul litorale di Fasano.

"Va dato merito - ha osservato il professor Pierluigi Carofano, curatore scientifico della mostra - alla magnanimità del proprietario del dipinto di Canaletto, Roberto Parenza Angeli". "Solo tre mesi addietro, il 7 marzo scorso nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana, per sua iniziativa - ha aggiunto Carofano - è stato presentato il volume su quest'opera inedita della collezione del barone Northwich, riferendo non solo del ritrovamento, ma anche dello studio e del restauro che hanno interessato il dipinto. Ed ora quel dipinto è qui a Mesagne e sarà collocato in dialogo ideale con il padre del Canaletto, Bernardo Canal".

In queste ore, intanto, due opere sono giunte dal Mart (Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto): 'Il Bacio fra Dante e Beatrice' (olio su tela, cm 128,5x128,5x6), dell'unico artista vivente in mostra fra capolavori di sette secoli di arte italiana, il tarantino Roberto Ferri; e poi, esempio del Futurismo, l'olio su tavola (cm 103,5x88,5x4) di Fortunato Depero (1892-1960).

Dal Museo di Palazzo Costa di Piacenza giungeranno la 'Madonna dei fusi' (olio su tavola riportato su tela, cm 73x60) della Bottega di Leonardo, e il capolavoro di Salvator Rosa (1615-1673) 'Mario davanti alle rovine di Cartagine' (olio su tela, cm 192x135) che in passato è stato scelto come copertina della prestigiosa rivista inglese di storia dell'arte The Burlington Magazine.



