Exprivia apre filiale in India, 'crescita internazionale'

Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana - apre una sede in India, a Pune, nello stato occidentale del Maharashtra.

L'operazione - riferisce una nota - si colloca nel quadro più ampio di un processo di espansione globale a supporto dei clienti del gruppo e di irrobustimento della presenza in Asia.

"Exprivia, infatti - è detto ancora - è attiva da oltre dieci anni a Shanghai con un'operatività consolidata nei principali distretti industriali del paese, tra cui Suzhou, Qingdao, regione del Guangdong, Pechino e Hong Kong.

La nuova filiale si trova in una delle zone a più alta densità industriale dell'India".

"Con l'apertura della sede in India Exprivia si conferma ancora una volta tra i principali partner tecnologici delle società italiane all'estero - dichiara Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia - Grazie alle soluzioni integrate a supporto della crescente esigenza di trasformazione digitale e al controllo dell'intera catena del valore ICT (dalla componentistica infrastrutturale alle applicazioni e ai servizi) Exprivia, con la sua presenza all'estero, crea valore aggiunto per clienti e partner. La trasformazione digitale è considerata la principale opportunità di sviluppo dei modelli di business e di crescita delle aziende clienti di Exprivia, che si propone quindi come un partner strategico e innovativo a tutto tondo. A conferma di ciò, oltre un quarto dei dipendenti del Gruppo Exprivia è coinvolto nella ricerca e nell'innovazione".

" Nel continente asiatico Exprivia gestisce oltre cento clienti - aggiunge Simone Ciampi, general manager di Exprivia in Asia - per servizi che vanno dalle infrastrutture IT allo sviluppo e gestione di software, quali ERP o CRM, dalla cybersecurity al cloud hosting, oltre alla manutenzione e al supporto ordinario. Tra i suoi progetti Exprivia ha anche l'apertura di un Global Competence Center a supporto dell'intera catena del valore del Gruppo e di nuovi partner esterni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA