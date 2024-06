'Disuguaglianze frenano lo sviluppo', esperti a confronto a Bari

"La percentuale di disuguaglianze ereditate in Italia è tra le più alte in Occidente. Le disuguaglianze ereditate, cioè quelle derivanti da fattori come il colore della pelle, il genere e la famiglia di appartenenza, costituiscono un freno allo sviluppo delle persone, delle famiglie e dell'economia. E questo dato è peggiore nel Mezzogiorno, che ha bassa crescita, alta disuguaglianza e la più alta incidenza di fattori ereditari". Lo ha detto il direttore del dipartimento di Economia e finanza dell'Università di Bari, Vito Peragine, a margine della presentazione delle due giornate della conferenza internazionale sulle disuguaglianze 'Equality of opportunity and Intergenerational mobility. A global perspective', organizzata dal dipartimento barese in partnership con la London School of Economics. L'occasione è stata utile anche per presentare il primo database internazionale in cui si presentano le stime sulle disuguaglianze e le opportunità in circa 80 Paesi nel mondo.

"Questo database - ha aggiunto Peragine - è frutto di un lavoro decennale fatto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Bari, della London School of Economics e della Banca mondiale.

Si focalizza proprio sulle disuguaglianze ereditate, che rappresentano circa il 40-50% delle disuguaglianze totali. È difficile pensare a un'economia che si sviluppi in maniera duratura se non ci sono opportunità distribuite in maniera equa.

E infatti l'Italia negli ultimi 20 anni non è cresciuta".

In questa due giorni sono previsti gli interventi di 100 esperti di disuguaglianze provenienti dalle più rinomate università del mondo per presentare le ultime ricerche su disuguaglianze economiche sociali, territoriali e lanciare idee ai grandi del G7. Il meeting dei leader mondiali si terrà proprio in Puglia dal 13 al 15 giugno.



