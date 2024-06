Azzannata dal cane di suo nipote, 97enne grave in Salento

Una 97enne è stata azzannata da cane corso di suo nipote, questa mattina ad Alessano, in provincia di Lecce, ed è ricoverata in gravi condizioni. La donna ha riportato ferite profonde al volto e in altre parti del corpo.

In casa al momento dell'aggressione c'erano il nipote e un'altra persona che vive con lei.

Le urla dell'anziana hanno attirato l'attenzione dei carabinieri, la cui caserma si trova vicino all'abitazione della 97enne. Quando i militari sono arrivati hanno trovato il cane intento a mordere la donna mentre il nipote tentava invano di allontanarlo con un bastone. Vista la gravità della situazione i carabinieri sono stati costretti a sparare al cane che, dopo essere stato ferito, si è rifugiato in un'altra stanza. Priva di sensi, l'anziana è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Tricase dove ora è ricoverata in rianimazione.

Il cane, gravemente ferito, è stato preso in consegna dal servizio veterinario dell'Asl.



