Scontro tra auto a Grosseto, morti 2 militari, altri 4 feriti

Nuovo tragico incidente stradale nel territorio di Grosseto: due militari dell'Aeronautica sono morti in uno scontro frontale tra due auto della forza armata avvenuto intorno alle 8:40 lungo la strada del Pollino, che dal capoluogo maremmano porta a Marina di Grosseto. Quattro i feriti, di cui tre gravi, tutti militari, trasferiti uno in ambulanza all'ospedale di Grosseto, gli altri con l'elisoccorso all'ospedale di Siena dove sono stati ricoverati in codice 3.

Con i sanitari intervenuta la Polizia municipale e i Vigili del fuoco. Domenica scorsa, nel Grossetano, erano morti due motociclisti di 18 e 38 anni: si erano scontrati lungo la provinciale 159, nel comune di Scansano.

Cordoglio per le due vittime, appartenenti al 36° Stormo Caccia dell'Aeronautica Militare con base a Gioia del Colle, è stato espresso dal ministro della Difesa Guido Crosetto. "A nome mio e di tutta la famiglia della Difesa - ha detto Crosetto -, esprimo con il cuore spezzato il più sentito cordoglio ai familiari del tenente Riccardo Latino e del 1° maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci tragicamente scomparsi oggi in un incidente stradale"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA