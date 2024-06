Scontro a Grosseto, una vittima è del Leccese 'grande dolore'

"Siamo profondamente addolorati perché la famiglia Latino è molto conosciuta qui. Sono tutti delle brave persone". Così il sindaco di Matino (Lecce), Giorgio Toma, commenta la notizia della morte del concittadino Riccardo Latino, di 25 anni, tenente dell'Aeronautica militare, deceduto, insieme al collega maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, di 45 anni, in un incidente stradale avvenuto questa mattina nel territorio di Grosseto, lungo la strada del Pollino. Ci sono anche quattro feriti. Lo scontro è avvenuto tra due auto dell'Aereonautica. Le persone coinvolte nell'incidente sono tutti militari del 36esimo Stormo Caccia di Gioia del Colle (Bari), in missione alla base di Grosseto per attività addestrative in corso di svolgimento in questi giorni.

Il padre di Riccardo Latino, Marcello, sottufficiale pilota in servizio all'aeroporto militare Cesari di Galatina, era partito questa mattina per una missione quando ha saputo della morte del figlio comunicatagli dal comandante. La madre Simonetta, che gestisce un negozio di tendaggi a Matino, è partita alla volta di Grosseto non appena appresa la notizia.

La coppia ha un altro figlio, Lorenzo. La notizia del tragico incidente stradale si è subito diffusa in paese. Riccardo aveva conseguito l'Aquila turrita, simbolo del brevetto di pilota militare, il 22 giugno del 2022 nel corso di una cerimonia solenne in piazza Duomo a Lecce. Era stato per lui il coronamento di un sogno.

In segno di lutto, il concerto di domani sera della fanfara a Galatina, a chiusura della cerimonia dell'Aeronautica militare per la consegna dei brevetti a 51 allievi pilota, è stato annullato.



