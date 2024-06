Nel parco dell'Alta Murgia riaprono le miniere di bauxite

Nel parco aazionale dell'Alta Murgia tornano a risplendere le miniere di bauxite: inaugurate oggi nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, riaprono al pubblico dopo numerosi interventi di recupero e valorizzazione ambientale. Un tempo giacimento di primaria importanza per l'estrazione di minerali, oggi le miniere di bauxite conservano la memoria di un passato industriale, custodendo habitat e specie faunistiche recuperati grazie al progetto e che ne fanno un tesoro di biodiversità.

L'evento inaugurale si è svolto con la partecipazione della comunità del Parco e gli interventi dell'assessora all'Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani e del presidente del parco nazionale dell'Alta Murgia, Francesco Tarantini. Al taglio del nastro è seguita una visita guidata per illustrare gli interventi attuati e far scoprire ai visitatori le meraviglie del sito.

"Apre al pubblico un luogo di grande valore paesaggistico - ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - che, grazie a un progetto di riqualificazione finanziato dal Piano operativo regionale e attuato dall'Ente Parco dell'Alta Murgia, viene restituito alla comunità proprio in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente che si celebra oggi 5 giugno. Il ringraziamento va al Parco che ha saputo far riemergere un sito culturalmente e storicamente rilevante per il territorio. E un grazie all'Arif e alle Forze dell'ordine che contribuiscono ogni giorno alla tenuta e al controllo dei nostri paesaggi rurali e agricoli".

"Oggi dimostriamo, come istituzioni e amministrazioni - ha sottolineato l'assessora - cosa davvero possiamo fare per tutelare, proteggere, restituire a nuova vita gli habitat naturali e le specie faunistiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA