Lollobrigida, 'controlli sul grano della nave Alma a Bari'

Le forze dell'ordine "stanno facendo controlli dal punto di vista della salute, della provenienza del grano e dell'utilizzo che si farà a valle" del grano trasportato dalla nave mercantile 'Alba', imbarcazione battente bandiera malterse, proveniente dalla Turchia e ormeggiata nel porto di Bari da qualche giorno. Lo ha detto a Bari il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, precisando come "se tutto è in regola è legittimo che tutto il prodotto venga scaricato. L'ultima cosa che vogliamo è impedire l'import e l'export". L'imbarcazione era stata definita 'nave fantasma' perché se ne erano perse le tracce dopo che aveva lasciato la Tunisia, da cui pare sia stata respinta, poi aveva toccato le coste greche per arrivare infine nel porto di Bari il 28 maggio. La nave, secondo Coldiretti - che ha attivato un presidio all'esterno del porto - sarebbe carica di grano di origine turca.

"Chi porta in Italia prodotti mal conservati - ha aggiunto il ministro - vedrà quei prodotti sequestrati" per poi essere "distrutti o reinviati a chi li ha mandati".

"Oggi siamo qui - ha detto ancora Lollobrigida - per ringraziare gli uomini e le donne dalla Cabina di Regia per i controlli agroalimentari, che da 16 mesi stanno svolgendo un lavoro straordinario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA