In fiamme auto di un funzionario dell'Amiu Foggia, indagini

Un incendio ha danneggiato stamani l'auto del capo settore autoparco dell'Amiu di Foggia, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani anche a Bari. Il veicolo era parcheggiato vicino alla sede dell'azienda. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti.

L'Amiu Puglia, "nello stigmatizzare il grave episodio - si legge in una nota - esprime la più sentita solidarietà a Pio Mancini, funzionario dotato di grande senso di responsabilità, impegnato nell'implementazione delle attività finalizzate all'efficientamento dell'autoparco aziendale. L'azienda, nel rimarcare con fermezza che l'operato di Amiu Puglia continuerà a essere incentrato nel prioritario rispetto dei principi di legalità e trasparenza, confida nel laborioso lavoro delle forze dell'ordine che sapranno fare chiarezza sull'accaduto". Indaga la polizia.



