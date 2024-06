Scontro ambulanza-autocarro a Brindisi, 5 feriti, anche sanitari

Sono cinque le persone ferite, tra cui un medico ed un infermiere, nell'incidente stradale tra un autocarro e un'ambulanza che si è verificato nel Brindisino lungo la provinciale Cisternino-Ceglie Messapica. I due sanitari sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Il tratto interessato dall'incidente è stato interdetto al traffico. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dalla polizia locale. L'ambulanza al momento dell'impatto non trasportava pazienti, ed era diretta a Ceglie Messapica per un intervento d'urgenza.



