Questore Bat, 'personale esperto per combattere criminalità'

"La provincia di Barletta - Andria - Trani è un territorio complesso, in profonda crescita dove ci sono spinte da parte della società che vanno colte. Se non riusciamo nell'intento di far crescere ulteriormente questo territorio vuol dire che la colpa è nostra. Per questo, ci voleva personale esperto e capace anche di gestire i 65 nuovi agenti in arrivo nei prossimi giorni". Lo ha detto il questore di Barletta - Andria - Trani, Alfredo Fabbrocini presentando i nuovi dirigenti della polizia di Stato che si occuperanno dei commissariati di Trani, Canosa di Puglia e dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. "Ora siamo certi di aver completato una squadra che saprà darci soddisfazione", ha aggiunto il questore. A dirigere il commissariato di Trani, è Raffaele Fiantanese che lascia Canosa dopo aver portato a termine diverse operazioni come quella che ha permesso di portare in tribunale i presunti autori dei casi di lupara bianca che hanno spaventato la città. "Trani è una realtà leggermente diversa ma il concetto sarà sempre lo stesso: massimo impegno, massima dedizione e contrasto alla criminalità, sia comune che organizzata, con la conoscenza acquisita in questi anni in un territorio sicuramente molto più difficile", ha spiegato il dirigente. Al suo posto a Canosa, arriva Pasquale Cusano con una esperienza professionale maturata a Trapani e a Foggia. "Canosa ha una piccola fascia di popolazione caratterizzata da grande omertà e una criminalità che in alcuni casi ha mostrato una esemplare violenza nelle sue azioni. Pertanto ci vuole un grande impegno da parte nostra per contrastarla", ha affermato Cusano.

A dirigere l'ufficio prevenzione e a occuparsi della comunicazione, è Giacinto Carelli che si è detto pronto a fare il possibile per proteggere i cittadini. "Le volanti sono in fase di una totale rivoluzione e cambiamento - ha sottolineato - che vedrà anche l'implemento nella nostra questura di nuove unità che porteranno una maggiore sicurezza per le strade di tutti i comuni della provincia".



