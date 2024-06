G7, Piantedosi 'confidiamo in momenti di protesta contenuti'

"Non ci sono preoccupazioni" su quelle che potrebbero essere iniziative di contestazione durante i tre giorni del G7 "le mettiamo in conto, confidiamo che siamo contenuti. E' legittimo manifestare, ci sono attenzioni su quello che si preannuncia, non abbiamo preoccupazioni, nel senso di rilevante criticità rispetto a quello che è stato messo in campo. C'è attenzione quello sì". Lo ha detto a Brindisi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a conclusione della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, da lui presieduto, per la pianificazione del G7 che si terrà a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno prossimi.

"Tra le misure particolari, e credo che vanno intese come tali, ci sono le interdizioni aeree e i controlli di alcuni tratti del mare. Sono misure che non vengono adottate nel quotidiano. Ci sono - ha aggiunto - tante altre misure per stabilire percorsi alternativi, anche in ragione della grande movimentazione delle delegazioni".

"Per la cena offerta dal presidente della Repubblica nel Castello Svevo a Brindisi (il 13 giugno, ndr) c'è una grande attenzione. Anche su questo ho visto c'è un piano ben definito. Sono fiducioso che andrà tutto bene, e che Brindisi e la Puglia faranno la loro degnissima figura anche in questo". Lo ha detto a Brindisi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, da lui presieduto, per la pianificazione del G7 che si terrà a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno prossimi. "Conosco abbastanza la Puglia. Ho trovato - ha aggiunto - un territorio molto bello, molto orgoglioso della sua bellezza e della sua funzionalità. Scenario tra i migliori che potesse essere offerto anche per un evento come questo". "Sono grato a tutte le componenti, cito il prefetto che ci ha ospitato e che sta tenendo il coordinamento. Ma veramente devo dire grazie - ha proseguito Piantedosi - a tutte le forze di polizia, alle forze armate ed i vigili del fuoco. Ringrazio la Regione Puglia e gli amministratori territoriali, i sindaci ed il presidente della provincia". Per il ministro "sarà una bella opportunità, una vetrina molto importante per la Puglia. Sarà uno dei tanti modi con cui mostriamo al mondo le nostre bellezze, tra cui anche i luoghi della Puglia interessati a questo evento, ma anche della buona organizzazione che siamo capaci di mettere in campo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA