Barche confiscate a scafisti vendute o fatte sparire, 6 denunce

Natanti confiscati agli scafisti erano stati affidati ad alcune associazioni no profit per svolgere scopi sociali e benefici, ma i finanzieri della sezione operativa navale di Gallipoli (Lecce) hanno scoperto che una unità da diporto era stata venduta per ripianare un debito, in un altro caso una barca sarebbe stata fatta sparire e un'altra era stata parcheggiata e smontata. A conclusione dei controlli sei persone sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria ed è stata sequestrata un'imbarcazione.

I finanzieri, in particolare, hanno individuato un'associazione no profit che aveva distratto un'imbarcazione affidatale in custodia giudiziale, vendendola ad una società adibita ad ormeggio e ricovero unità da diporto, allo scopo di ripianare un debito.

In un'altra circostanza, i militari hanno individuato un ente pubblico a cui erano stati affidati, in custodia giudiziale, due natanti da utilizzare nell'attività di sorveglianza di un parco naturale marino regionale. Durante il controllo, l'ente non è stato in grado di giustificare la scomparsa di un natante e l'abbandono di un altro in un cantiere navale da cui mancavano tre motori.



