Accordo Comune Brindisi-Sogesid per difesa erosione litorale

Sarà la Sogesid spa (società di ingegneria 'in house' delle amministrazioni dello Stato) a realizzare le attività tecniche funzionali alla progettazione di opere in difesa dall'erosione del litorale di Brindisi. Lo comunica la società dopo la convezione firmata con lo stesso Comune.

"La collaborazione - si legge in una nota della Sogesid - rappresenta un passo significativo nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) Brindisi-Lecce-Costa Adriatica, firmato il 12 settembre 2022. L'obiettivo delle attività di progettazione è quello di implementare soluzioni efficaci per proteggere e valorizzare il territorio, migliorando la resilienza delle coste agli effetti del cambiamento climatico".

La convezione mira così a garantire che le opere di difesa costiera "siano progettate e realizzate secondo i più alti standard di qualità e sostenibilità, favorendo così lo sviluppo economico e turistico della Regione".

"Siamo orgogliosi - ha aggiunto l'amministratore delegato Errico Stravato - di collaborare con il Comune di Brindisi in questo progetto cruciale per la salvaguardia del litorale. Il lavoro di Sogesid è rivolto a fornire soluzioni tecniche di alta qualità volte a proteggere le coste italiane dall'erosione, contribuendo così anche al benessere delle comunità locali e alla preservazione del nostro patrimonio naturale".



