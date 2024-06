"Salvini nemico del Sud e complice del genocidio. Vattene da Bari": è lo striscione mostrato da un piccolo gruppo di giovani che ha contestato così, la presenza a Bari del ministro e vicepremier Matteo Salvini, in piazza Diaz per un comizio con il candidato del centrodestra alle comunali, Fabio Romito. I contestatori hanno mostrato anche una bandiera della Palestina. Qualche coro, qualche fischio che non hanno impedito a Salvini di parlare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA