G7, domani Piantedosi in prefettura a Brindisi

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presiederà domani alle ore 16.00, nella prefettura di Brindisi una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in vista dei prossimi lavori del G7 che si svolgeranno a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno.

All'incontro, riferisce una nota della prefettura, parteciperanno, oltre alle autorità territoriali, il capo della polizia Vittorio Pisani, il capo di gabinetto del ministro Maria Teresa Sempreviva, il capo del cerimoniale della presidenza del Consigli dei ministri Francesco Piazza, il capo della delegazione per la presidenza Italiana del G7 Nicola Lener, il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 Fulvio Maria Soccodato, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il capo centro del comando operativo di vertice interforze Francesco Marras nonché i prefetti e i questori di Bari e Taranto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA