Motociclista si scontra con un'auto nel Brindisino, è gravissimo

Un motociclista 33enne è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada statale 379 all'altezza di Carovigno, in direzione sud, ed è stato ricoverato, in condizioni definite "gravissime", all'ospedale Perrino di Brindisi.

L'uomo era in sella alla sua moto che, per cause in via d'accertamento, si è scontrata con un'auto. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato per diversi metri e la moto si è incendiata. I rilievi sono affidati alla polizia stradale che sta verificando diverse ipotesi tra cui quella che l'auto possa aver imboccato contromano la statale.



