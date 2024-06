Vento forte alle Tremiti, motonave costretta a tornare a Termoli

Non riusciva ad attraccare alle Isole Tremiti (Foggia) a causa delle forti raffiche di vento e del mare mosso, così la motonave "Santa Lucia", con 292 passeggeri a bordo, è stata costretta questo pomeriggio a rientrare in porto a Termoli (Campobasso). L'imbarcazione che collega quotidianamente lo scalo molisano all'arcipelago non ha potuto fare ingresso nel porticciolo di San Domino a causa delle avverse condizioni meteo e il comandante ha preferito riprendere il largo e tornare nel porto molisano di partenza. I turisti, salpati per trascorrere il weekend nelle isole, dovranno ora pernottare in città in attesa di partire domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA