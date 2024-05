In estate circolazione Fs sospesa tra Battipaglia e Potenza

Sulla tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto "la circolazione sarà sospesa tra Battipaglia e Potenza dal 10 giugno all'8 settembre per lavori di adeguamento del Piano regolatore generale e velocizzazione negli impianti di Picerno, Eboli e Bella-Muro", in provincia di Potenza.

Lo ha reso noto l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato, evidenziando che "proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale delle linee ferroviarie e delle stazioni lucane al fine di garantire i massimi standard prestazionali dell'infrastruttura, l'accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali".

Nel comunicato è specificato che "per consentire le attività programmate da Rete ferroviaria italiana (società capofila del Polo infrastrutture gruppo Fs) la circolazione in Basilicata subirà" anche altre modifiche "in particolare sulla tratta Foggia-Potenza, dal 10 giugno al 14 dicembre, la circolazione ferroviaria sarà garantita tra Foggia e Rocchetta (Foggia) e tra Melfi (Potenza) e Potenza, mentre tra Melfi (Potenza) e Rocchetta sarà effettuato servizio sostitutivo con bus". E "sempre dal 10 giugno all'8 settembre, sarà inibito il secondo marciapiede della stazione di Potenza Centrale per interventi di miglioramento dell'accessibilità".



