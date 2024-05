Fitto, 'governo non è contrario a gestione pubblica acqua'

"L'attuale Governo non è affatto contrario alla gestione pubblica delle reti idriche, anzi sfido chiunque a individuare qualche indizio che porti a ritenere il contrario, ma è evidente che la regolazione della materia e le modalità di affidamento del Sistema idrico integrato - anche in Puglia come nel resto d'Italia - debbano avvenire nel pieno rispetto della disciplina europea e nazionale, normative alle quali devono sottostare anche le leggi regionali". Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, in merito alla decisione di impugnare la legge della Regione Puglia sulla gestione del sistema idrico. Nei giorni scorsi la legge è stata impugnata dal governo Meloni dopo che è arrivato anche il parere contrario dell'Autorià garante della concorrenza e del mercato, che ha evidenziato che la legge approvata dal Consiglio regionale pugliese per garantire che il sistema idrico resti sotto la gestione pubblica di Acquedotto Pugliese e non venga messo a gara presenta "criticità di natura concorrenziale" e profili di incostituzionalità.



