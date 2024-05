Asl, 'è pronta la Centrale operativa di Rutigliano'

E' pronta a Rutigliano, in provincia di Bari, la prima delle 12 centrali operative territoriali (Cot) che sono in corso di realizzazione nel territorio della Asl di Bari, sulla base degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La struttura, completamente riqualificata, ha l'obiettivo di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

La Cot è stata visitata questa mattina anche dal direttore generale facente funzioni della Asl Bari, Luigi Fruscio: "E' un importante investimento sulla assistenza territoriale - ha detto Fruscio - la centrale operativa territoriale serve alla presa in carico dei cittadini che, in caso di dimissioni ospedaliere, saranno guidati proprio dalla Cot con la telemedicina nel percorso assistenziale più idoneo. Il Pta di Rutigliano sarà anche sede di casa di comunità e ospedale di comunità per un investimento totale di oltre 4 milioni di euro".

La Cot di Rutigliano sorge al primo piano dell'ala storica dell'attuale presidio territoriale assistenziale di Rutigliano, ex ospedale civile Monte dei Poveri, ed è stata realizzata per ospitare: due sale operative con quattro postazioni, un ufficio di coordinamento, uno dedicato alla telemedicina e una sala riunioni, secondo i modelli riportati da Agenas e promossi dal ministero della Salute. Si sviluppa su una superficie totale di 175 metri quadrati e, come nelle altre sedi previste, sarà dotata di tutti gli strumenti tecnologici necessari al suo funzionamento.

La centrale assume un ruolo di raccordo tra i vari servizi e la persona attraverso una strategia digitale e data-driven sui diversi percorsi di dimissione da ricoveri e soprattutto, attraverso l'identificazione di percorsi di cura più adeguati, rispetto al profilo, clinico e sociale, del cittadino. Può essere definita come il punto di contatto tra le diverse fasi del percorso di cura del paziente con patologie croniche o acute.



