Amtab Bari chiude il 2023 con un utile netto di 5,3 milioni

L'Amtab spa, la municipalizzata barese dei trasporti, chiude il 2023 con un utile netto di circa 5,3 milioni ed è nelle condizioni di far fronte alla perdita del 2022. La società è in amministrazione giudiziaria per le presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'inchiesta Codice interno che lo scorso 26 febbraio ha portato all'arresto di 130 persone per voto di scambio politico-mafioso alle elezioni comunali del 2019. Il risultato di bilancio è definito "brillante" - è detto in una nota del Comune di Bari - anche se "la società si presenta sempre con un livello di patrimonializzazione non adeguato alle medie di settore e pertanto appare opportuno prevedere un rafforzamento patrimoniale della società, in modo che la stessa si presenti pronta a contrastare le evoluzioni di un mercato dimostratosi sensibile a contingenze di origine internazionale".

"Come previsto in sede di approvazione del Bilancio 2022 - viene spiegato -, la società è stata nelle condizioni di recuperare ampiamente la perdita dovuta principalmente all'incremento dei costi delle materie prime. Nel corso del 2023, infatti, i costi energetici, in particolare quello dei carburanti per autotrazione, gasolio e metano, si sono stabilizzati ed il costo complessivo delle materie prime è passato da 10.274.719 euro del 2022 a euro 7.442.178 del 2023, con un risparmio di 2.832.541 euro. "Particolarmente interessante" appare - viene sottolineato - il dato che "i ricavi da bigliettazione sono confermati con aumento, sia pur leggero, rispetto all'anno 2022. Il che significa che gli utenti hanno utilizzato (e pagato tra abbonamenti e biglietti) l'uso del trasporto pubblico nel 2023 in misura molto più consistente rispetto agli anni precedenti. Anche il settore della sosta presenta un miglioramento dei ricavi di circa l'8% rispetto ai risultati del 2022".



