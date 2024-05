Torna la Festa del Mare a Bari, tra gli ospiti i Simple Minds

Ritorna a Bari la Festa del Mare, il cartellone dell'estate in programma da giovedì 6 giugno (anteprima del Bari Piano Festival) a sabato 31 agosto (conclusione del Premio Rota), promosso dalla Regione Puglia.

Anche per questa settima edizione la manifestazione riunisce Locus Festival, Bari in Jazz, Bari Piano Festival e Premio Nino Rota.

"Ancora una volta la Festa del Mare sarà la festa dell'estate nel capoluogo pugliese, per i turisti che numerosi ne affolleranno le strade e, soprattutto, per gli stessi baresi - dichiara Aldo Patruno, direttore dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia -. La Regione Puglia anche quest'anno ha voluto sostenere il Comune di Bari, insieme all'AReT Pugliapromozione e al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, al fine di garantire eventi ad alto profilo da proporre a coloro che ci piace chiamare "cittadini temporanei", ovvero i nostri turisti, e agli abitanti di Bari che vorranno rimanere in città durante l'estate. Tre mesi, un lungo periodo". "Il turismo è alimentato anche da eventi musicali di straordinario livello, ed è su questo che abbiamo puntato da anni per dialogare con un pubblico ampio di appassionati che si sposta per seguire i big musicali", sottolinea Luca Scandale, direttore generale dell'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione. Locus Festival inaugura la sua ventesima edizione a Bari il 28, 29 e 30 giugno. L'inizio di un viaggio attraverso la Puglia che, dopo Bari, proseguirà ad Alberobello, Minervino Murge, Ostuni Fasano e Locorotondo.

La collaborazione fra Locus festival e Festa del Mare porterà nel capoluogo pugliese 25.000 appassionati di musica da tutta Italia e dall'estero, con un programma che propone il cantautorato indie di Calcutta, venerdì 28 giugno nella Fiera del Levante, il rap attuale di Salmo & Noyz Narcos, sabato 29 sul lungomare, in contemporanea con il cantautore irlandese Glen Hansard nel Teatro Petruzzelli, e il finale di domenica 30 sulla Rotonda di via Paolo Pinto con i Simple Minds.



