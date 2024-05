Rapina in abitazione di campagna nel Foggiano, aggredita anziana

Una banda di rapinatori ha fatto irruzione la notte scorsa in una casa di campagna alle porte di Zapponeta (Foggia), aggredendo l'anziana proprietaria e le figlie e impossessandosi di denaro e gioielli. In azione un gruppo di malviventi armati e con il volto coperto che avrebbe sorpreso nel sonno la famiglia composta da sole donne. Subito dopo la rapina i banditi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

Una volta dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze delle vittime e avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.





