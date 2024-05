Pioggia battente e grandine, disagi in Salento

Un'ondata improvvisa di maltempo con pioggia battente e grandine si è abbattuta nella tarda mattinata in molti comuni del Salento. Gallipoli, Casarano, Lizzanello e Melendugno le zone più colpite dove si registrano allagamenti di scantinati e strade. A Melendugno la pioggia intensa ha fatto saltare un tombino nei pressi delle scuole elementari creando una suggestiva fontana d'acqua per strada. Colpite anche le marine vicine dove si è abbattuta una violenta grandinata.

Numerose le richieste d'intervento a cui stanno facendo fronte i vigili del fuoco. Si registrano anche disagi alla circolazione stradale.

La grandinata - secondo Coldiretti Puglia - ha distrutto le coltivazioni in pieno campo, dalle zucchine alle angurie, dai pomodori alle carote, dalle cipolle alle patate fino alle melanzane e ai peperoni. E' un vero e proprio bollettino di guerra - secondo Coldiretti - il bilancio della violenta grandinata che si è abbattuta a Nardò e Copertino, con tutte le colture orticole andate perse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA