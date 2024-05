Al via primo cantiere per Casa Comunità Asl Bari con fondi Pnrr

Sorgerà in via 8 marzo la Casa della Comunità di Bitritto, la prima delle 36 che saranno realizzate dalla Asl Bari con i fondi Pnrr. La struttura sarà edificata ex novo, con un investimento di circa 1,4 milioni che servirà per la costruzione di un edificio di 650 metri quadri di superficie, nel quale saranno ospitati un poliambulatorio con 7 ambulatori per le cure primarie e specialistiche e tutti i servizi adeguati a garantire l'assistenza di prossimità ai cittadini.

Il progetto è stato presentato questa mattina nell'area già perimetrata in cui sono partite le attività di cantiere dal direttore generale facente funzioni Asl Bari Luigi Fruscio, alla presenza del sindaco di Bitritto, del direttore dell'area tecnica ASL Mario Rocco Ianora, di Vito Piazzolla e Raffaele Iorio, rispettivamente coordinatore e referente del gruppo di lavoro Pnrr, del professor Francesco Polverino, in rappresentanza del gruppo di progettisti, assieme ad amministratori locali e cittadini.

La nuova struttura di Bitritto si inserisce nella rinnovata rete dei servizi sanitari territoriali di base dell'Asl Bari finanziata attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In totale, nell'Area Metropolitana di Bari sono previste 36 Case di Comunità per un investimento complessivo di 57 milioni.



