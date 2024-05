Zerocalcare a Bari fra disegnetti e selfie per l'ultimo libro

Qualcuno si è alzato alle cinque del mattino, qualcun altro ha rischiato di perdere il treno per non rinunciare all'ambito disegnetto. Fra lunghe code e tanta attesa, Bari oggi ha dato il benvenuto a Zerocalcare, ospite della libreria Feltrinelli per presentare il suo nuovo libro, "Quando muori resta a me", edito da Bao. Il fumettista si è dedicato ai suoi fan, disegnando alcuni dei suoi suoi personaggi più iconici, autografando i volumi e prestandosi a selfie e siparietti. E loro, i suoi lettori, al termine hanno mostrato con orgoglio il loro disegnetto. "Dopo aver accompagnato i nostri figli alle presentazioni di vari influencer, finalmente facciamo qualcosa per noi", dice una coppia di appassionati. E c'è anche chi rischia di perdere il treno per tornare a casa: "Sono di Lecce, sto correndo in stazione perché fra qualche minuto parte il treno in direzione Roma", dice un altro ragazzo con la sua copia in mano. In fila tantissimi giovani, ma anche adulti che seguono Zerocalcare fin dagli esordi. In attesa di scoprire il nuovo volume, un viaggio a fumetti on the road che vede protagonisti Zerocalcare e suo padre e affronta ancora una volta temi complessi, come l'incapacità di comunicare e di esprimere liberamente le emozioni.



