Nel Foggiano la Vieste en rose per celebrare il vino rosato

Nel Foggiano torna la Vieste en rose, kermesse che celebra il vino rosato e il connubio con arte, musica e divertimento. Per la prima volta, oltre alle 60 cantine provenienti da ogni parte d'Italia, quest'anno ci saranno anche produttori esteri che giungeranno a Vieste. Il programma prevede anche masterclass, talk e seminari durante i quali cinquanta enologi provenienti da tutta Italia terranno lezioni formative finalizzate a far conoscere le virtù, possibilità di abbinamento e qualità organolettiche dei rosati pugliesi.

La manifestazione, in programma l'1 giugno, nasce con l'intento di creare un percorso coinvolgente di gusto e cultura tra i principali brand di vino. Le viuzze del borgo antico di una delle capitali del turismo pugliese saranno decorate e arredate a tema rosé, con spazi informativi che diventeranno luoghi di incontro, confronto e degustazioni di vino.



