Gotti, presto parlerò con il Lecce del mio futuro

Va via da Napoli soddisfatto Luca Gotti, che tre giornate fa ha portato il suo Lecce alla permanenza in serie A e spiega: "Il mio futuro? Non abbiamo un appuntamento fissato con il club - dice - rimarrò in Salento qualche altro giorno per godermelo e poi ci sediamo ad un tavolo con grande serenità. La visione a lungo termine ha caratteristiche in comune, non vedo grandi problemi anche se nel calcio non bisogna dare nulla per scontato".

Sul match di oggi, Gotti sottolinea che "il Napoli è partito forte - spiega - poi ci ha concesso spazio che però non abbiamo saputo sfruttare. A fine primo tempo ero molto arrabbiato perché potevamo fare molto più male".



