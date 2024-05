Cede giostra nel Foggiano, due ragazze hanno fratture vertebrali

Due ragazzine hanno riportato le ferite più gravi a seguito del cedimento di una giostra a San Severo, nel Foggiano, avvenuto ieri sera durante la festa patronale in onore della madonna del Soccorso. Una ha riportato la frattura del femore e di alcune vertebre, l'altra la frattura del bacino e di alcune vertebre. Una è ricoverata a San Giovanni Rotondo, con una prognosi di 40 giorni, l'altra al policlinico di Foggia con una prognosi di 30 giorni. La notizia è stata confermata dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio, che ha manifestato solidarietà e vicinanza alle famiglie dei giovanissimi coinvolti nell'incidente.

"Nella rottura dei due cavi di acciaio che ha provocato la caduta della giostra - spiega il primo cittadino - sono rimasti coinvolti in tutto nove ragazzini, in età adolescenziale e pre adolescenziale e residenti anche in altre città della provincia". Gli altri sette ragazzini, che hanno riportato ferite lievi, sono ricoverati negli ospedali di San Severo, Foggia e San Giovanni Rotondo: potrebbero essere dimessi già nelle prossime ore.



