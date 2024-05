Sergio Melpignano Senior Italian Open torna in Puglia

Dopo le edizioni del 2021 e del 2023, entrambe vinte dal sudafricano James Kingston, il Sergio Melpignano Senior Italian Open tornerà protagonista in Puglia, al San Domenico Golf di Savelletri (Brindisi). Dal 24 al 26 ottobre prossimi, i campioni over 50 si affronteranno nella quarta tappa dell'Italian Pro Tour 2024, inserita anche nel calendario del Legends Tour. L'evento, che si chiuderà domenica 27 ottobre con la tradizionale Pro-Am, metterà in palio 300.000 euro. Arrivato alla 13esima edizione, vedrà in gara, tra gli altri, Costantino Rocca. Il bergamasco, che vanta cinque vittorie in carriera sull'European Tour (oggi DP World Tour), un secondo posto al British Open del 1995, tre Ryder Cup giocate (memorabile la sua 'hole in one' nel 1995, mentre nel 1997 superò nel singolo Tiger Woods), insieme ad Emanuele Canonica guiderà gli azzurri in gara.

"Questo è un torneo-eccellenza del Legends Tour volto a celebrare il ricordo di un imprenditore illuminato, Sergio Melpignano, che ha avuto l'intuizione e la capacità di far diventare Savelletri una località nota a livello mondiale e un punto di riferimento anche green", le dichiarazioni di Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf. "L'evento - ha sottolineato il numero 1 della Federgolf - si giocherà in un circolo all'avanguardia, tra tradizione e innovazione, in un luogo unico e meta di turisti da tutto il mondo. Questo appuntamento rappresenta una vetrina per il Sud Italia, un volano per il turismo, anche golfistico, che dopo il successo della Ryder Cup italiana sta vivendo un periodo esaltante.

Questa è una delle legacy della Ryder Cup, che ha generato non solo un indotto economico senza precedenti nella storia della competizione, ma un entusiasmo contagioso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA